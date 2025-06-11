Гладышев о том, что сказал Личке после его ухода из «Динамо»: «В этом есть и моя вина – не забивал многие моменты»
Ярослав Гладышев ощущает вину из-за ухода Марцела Лички с поста тренера «Динамо».
– Травма Тюкавина кажется моментом, когда по весне у «Динамо» все сломалось.
– Я бы так не сказал. Понятно, тяжело терять лучшего нападающего прошлого сезона, но у нас есть и другие хорошие футболисты. Не было ощущения, что мы теперь не знаем, как забивать. Это же работа всей команды, не только форвардов.
– Что тогда привело к отставке Лички?
– Футбол состоит из того, что нужно просто выигрывать. И все.
Я общался с Марцелом после [отставки], сказал: «В этом есть и моя вина, потому что не забивал многие моменты. С тем же «Зенитом», с ЦСКА. Матчи могли сложиться по-другому. Может быть, вы бы остались».
Но он ответил: «Это футбол, все бывает», – сказал полузащитник «Динамо» в интервью Спортс’’.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21109 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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