Гладышев о том, что сказал Личке после его ухода из «Динамо»: «В этом есть и моя вина – не забивал многие моменты»

Ярослав Гладышев ощущает вину из-за ухода Марцела Лички с поста тренера «Динамо».

– Травма Тюкавина кажется моментом, когда по весне у «Динамо» все сломалось.

– Я бы так не сказал. Понятно, тяжело терять лучшего нападающего прошлого сезона, но у нас есть и другие хорошие футболисты. Не было ощущения, что мы теперь не знаем, как забивать. Это же работа всей команды, не только форвардов.

– Что тогда привело к отставке Лички?

– Футбол состоит из того, что нужно просто выигрывать. И все.

Я общался с Марцелом после [отставки], сказал: «В этом есть и моя вина, потому что не забивал многие моменты. С тем же «Зенитом», с ЦСКА. Матчи могли сложиться по-другому. Может быть, вы бы остались».

Но он ответил: «Это футбол, все бывает», – сказал полузащитник «Динамо» в интервью Спортс’’.

Гладышев – большое интервью нашей восходящей звезды