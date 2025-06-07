Франк из «Брентфорда» – главный кандидат на пост тренера «Тоттенхэма». Отступные в контракте – 10 млн фунтов
Томас Франк может возглавить «Тоттенхэм».
51-летний специалист является главным претендентом на пост главного тренера «шпор» после отставки Энджа Постекоглу.
На данный момент Томас Франк возглавляет «Брентфорд», который занял 10-е место в прошлом сезоне АПЛ.
The Guardian отмечает, что сумма отступных в контракте специалиста составляет 10 миллионов фунтов.
Также лондонскому клубу интересны Марку Силва из «Фулхэма» и Андони Ираола из «Борнмута».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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