Франк из «Брентфорда» – главный кандидат на пост тренера «Тоттенхэма». Отступные в контракте – 10 млн фунтов

Томас Франк может возглавить «Тоттенхэм».

51-летний специалист является главным претендентом на пост главного тренера «шпор» после отставки Энджа Постекоглу .

На данный момент Томас Франк возглавляет «Брентфорд », который занял 10-е место в прошлом сезоне АПЛ .

The Guardian отмечает , что сумма отступных в контракте специалиста составляет 10 миллионов фунтов.

Также лондонскому клубу интересны Марку Силва из «Фулхэма » и Андони Ираола из «Борнмута».

«Тоттенхэм» уволил Постекоглу. Да, после победы в Лиге Европы