Тухель об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Долгожданного трофея может оказаться недостаточно, если между клубом, тренером и фанатами возникает недоверие»
Томас Тухель отреагировал на увольнение Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма».
Тренера отправили в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма» за 17 лет.
Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.
«Такова эта профессия. Я сочувствую каждому тренеру, потому что сам был в такой ситуации – это ужасно.
Здесь дело не только в титулах: ты можешь выжить без них, если между клубом, тренером и болельщиками есть прочная связь.
Но если возникает малейшее недоверие, если исчезает вера, то даже долгожданного трофея может оказаться недостаточно.
Он обещал выиграть титул во втором сезоне – и он это сделал. Но, в конечном счете, мы отвечаем за результаты и развитие команды», – сказал главный тренер сборной Англии.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football.London
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