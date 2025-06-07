Тухель об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Долгожданного трофея может оказаться недостаточно, если между клубом, тренером и фанатами возникает недоверие»

Томас Тухель отреагировал на увольнение Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма».

Тренера отправили в отставку спустя две с небольшим недели после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея «Тоттенхэма » за 17 лет.

Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В АПЛ она стала сперва пятой, а затем семнадцатой.

«Такова эта профессия. Я сочувствую каждому тренеру, потому что сам был в такой ситуации – это ужасно.

Здесь дело не только в титулах: ты можешь выжить без них, если между клубом, тренером и болельщиками есть прочная связь.

Но если возникает малейшее недоверие, если исчезает вера, то даже долгожданного трофея может оказаться недостаточно.

Он обещал выиграть титул во втором сезоне – и он это сделал. Но, в конечном счете, мы отвечаем за результаты и развитие команды», – сказал главный тренер сборной Англии.