Шерки о «Сити»: «Крупнейший клуб в Европе, Гвардиола – лучший тренер в мире и в истории. Это лучший выбор для моей карьеры»
Райан Шерки подчеркнул желание играть за «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолу.
21-летний полузащитник присоединился к «горожанам» после трансфера из «Лиона» за 36,5+6 млн евро.
О переходе в «Сити»
«Я очень рад играть за «Манчестер Сити». Это крупнейший клуб в Европе. Мне нравится стиль игры, он очень важен для меня.
Это мой выбор, и я думаю, что это лучший выбор для моей карьеры, потому что «Манчестер Сити» – лучший [вариант] для меня».
О влиянии Пепа Гвардиолы на трансфер
«Для меня он лучший тренер в мире, и я думаю, что он лучший тренер в истории.
Я страстно желаю играть за него!» – сказал Шерки в интервью клубному сайту.
Шерки о переходе в «Ман Сити»: «Мечта. Все знают, насколько хорош клуб – он добивается больших успехов на протяжении многих лет. Хочу помогать ему продолжать побеждать»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21123 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости