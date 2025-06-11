Шерки о «Сити»: «Крупнейший клуб в Европе, Гвардиола – лучший тренер в мире и в истории. Это лучший выбор для моей карьеры»

Райан Шерки подчеркнул желание играть за «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолу.

21-летний полузащитник присоединился к «горожанам» после трансфера из «Лиона » за 36,5+6 млн евро.

О переходе в «Сити»

«Я очень рад играть за «Манчестер Сити ». Это крупнейший клуб в Европе. Мне нравится стиль игры, он очень важен для меня.

Это мой выбор, и я думаю, что это лучший выбор для моей карьеры, потому что «Манчестер Сити» – лучший [вариант] для меня».

О влиянии Пепа Гвардиолы на трансфер

«Для меня он лучший тренер в мире, и я думаю, что он лучший тренер в истории.

Я страстно желаю играть за него!» – сказал Шерки в интервью клубному сайту.

Шерки о переходе в «Ман Сити»: «Мечта. Все знают, насколько хорош клуб – он добивается больших успехов на протяжении многих лет. Хочу помогать ему продолжать побеждать»