«Ман Сити» договорился с «Лионом» о трансфере Шерки. Хавбек подпишет контракт до 2030-го
Райан Шерки близок к переходу в «Манчестер Сити».
Английский клуб достиг договоренности с «Лионом» о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает L’Equipe. Сумма сделки пока неизвестна.
Футболист подпишет контракт до 2030 года, когда будут улажены последние детали.
В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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