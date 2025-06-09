«Ман Сити» договорился с «Лионом» о трансфере Шерки. Хавбек подпишет контракт до 2030-го

Райан Шерки близок к переходу в «Манчестер Сити».

Английский клуб достиг договоренности с «Лионом » о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает L’Equipe. Сумма сделки пока неизвестна.

Футболист подпишет контракт до 2030 года, когда будут улажены последние детали.

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь .