Шерки о переходе в «Ман Сити»: «Мечта. Все знают, насколько хорош клуб – он добивается больших успехов на протяжении многих лет. Хочу помогать ему продолжать побеждать»

Райан Шерки высказался о переходе в «Манчестер Сити».

21-летний полузащитник присоединился к «горожанам» после трансфера из «Лиона» за 36,5+6 млн евро.

«Для меня это мечта. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Сити », и иметь возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь – это нечто очень, очень особенное.

Я очень усердно работал ради этого всю свою жизнь. Я люблю этот вид спорта и с нетерпением жду возможности развиваться дальше здесь, в Манчестере, с Пепом и его командой.

Все знают, насколько хорош «Сити» – они добиваются больших успехов на протяжении многих лет. Я хочу взять на себя ответственность помогать команде продолжать побеждать.

Я бы покинул «Лион» только ради проекта, в который я действительно верю, и все в «Сити» говорит о том, что я могу совершенствовать свою игру и помочь команде добиться успеха в будущем. Мне не терпится показать болельщикам «Сити», на что я способен», – сказал Шерки .