Аль-Хелайфи заплакал, говоря о своей матери: «Победа «ПСЖ» в ЛЧ была ее мечтой. Она молилась за нас каждый день до самой смерти, смотрела все матчи по телевизору»
Нассер Аль-Хелайфи посвятил победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов своей матери.
Мать президента «ПСЖ» скончалась в январе 2019 года. Выступая в эфире France 5, Аль-Хелайфи не сдержал слез, говоря о ней.
«Мне тяжело, простите. Мне трудно говорить об этом. Моя мать до самой смерти молилась за нас каждый день. Она была рядом, и я знаю, что она со мной и сейчас.
Она действительно мечтала, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов. Мне тяжело, потому что победа в Лиге чемпионов была ее мечтой. Она молилась каждую ночь, каждый день. Она смотрела все матчи по телевизору», – сказал Аль-Хелайфи.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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