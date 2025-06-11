  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аль-Хелайфи заплакал, говоря о своей матери: «Победа «ПСЖ» в ЛЧ была ее мечтой. Она молилась за нас каждый день до самой смерти, смотрела все матчи по телевизору»
7

Аль-Хелайфи заплакал, говоря о своей матери: «Победа «ПСЖ» в ЛЧ была ее мечтой. Она молилась за нас каждый день до самой смерти, смотрела все матчи по телевизору»

Нассер Аль-Хелайфи посвятил победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов своей матери.

Мать президента «ПСЖ» скончалась в январе 2019 года. Выступая в эфире France 5, Аль-Хелайфи не сдержал слез, говоря о ней.

«Мне тяжело, простите. Мне трудно говорить об этом. Моя мать до самой смерти молилась за нас каждый день. Она была рядом, и я знаю, что она со мной и сейчас.

Она действительно мечтала, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов. Мне тяжело, потому что победа в Лиге чемпионов была ее мечтой. Она молилась каждую ночь, каждый день. Она смотрела все матчи по телевизору», – сказал Аль-Хелайфи.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21125 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoНассер Аль-Хелайфи
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
2310 июня, 18:17
Энрике запрещает «ПСЖ» покупать игроков 27-28 лет и старше, рассказал Аль-Хелайфи: «Ему нравятся 21-22-летние, которые много бегают, работают на команду»
358 июня, 16:27
Нассер Аль-Хелайфи: «Никто не верил, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ. Клуб стал предметом гордости для Франции и Катара»
228 июня, 14:41
Главные новости
Никитин ушел из «Локомотива», «Сити» купил Рейндерса, «Витязь» готовится к банкротству, Макар выиграл «Норрис», конфликт Дьокереша и «Спортинга», Лички в ЦСКА не будет и другие новости
313 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии
1856 минут назад
«Галатасарай» объявил о переговорах с Сане. Вингер прибыл в Стамбул
15сегодня, 05:25Фото
Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»
4сегодня, 05:00
Шалимов останется в «Факеле»: «Задача — возвращение в РПЛ»
10сегодня, 04:35
Филиппо Индзаги покинет «Пизу» после выхода в Серию А и возглавит «Палермо»
25сегодня, 03:37
Сильянов об интересе «Зенита» и «Динамо»: «Не было окончательного предложения, чтобы перейти. Доволен, что продлил соглашение с «Локо»
4сегодня, 02:59
Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»
10сегодня, 02:44
Дешаму предлагают возглавить саудовский клуб после ЧМ-2026
2сегодня, 02:32
Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)
64вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Олег Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара». Это комплимент джентльмена и проявление тренерской этики»
7 минут назад
Сильянов о любимых игроках: «В детстве ориентировался на Роналду. Сейчас нравится, как играет Нуну Мендеш»
229 минут назад
Плей-офф за выход в Ла Лигу. 1/2 финала. «Расинг» сыграет с «Мирандесом» в ответном матче
41 минуту назад
Гладилин о Комличенко в «Локо»: «Должен стать одним из лидеров и начать забивать. У него на сто процентов будет место в старте»
4сегодня, 04:47
«Динамо» не ведет переговоров по Зайнутдинову («СЭ»)
сегодня, 04:22
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
5сегодня, 03:55
Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь – 5-6 игроков»
сегодня, 03:19
Хубулов возвращается в «Крылья» из аренды в «Акроне». У хавбека 5 голов в 24 матчах РПЛ
сегодня, 02:15
Эйнджел Гомес переходит в «Марсель» из «Лилля» свободным агентом. У хавбека 2+1 в 20 играх сезона
2сегодня, 01:57
Валентин Пальцев: «Собака у нас даже диван съела. Поиграла и сжевала мой загранпаспорт. И еще он просроченный оказался»
3сегодня, 01:43