Аль-Хелайфи заплакал, говоря о своей матери: «Победа «ПСЖ» в ЛЧ была ее мечтой. Она молилась за нас каждый день до самой смерти, смотрела все матчи по телевизору»

Нассер Аль-Хелайфи посвятил победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов своей матери.

Мать президента «ПСЖ » скончалась в январе 2019 года. Выступая в эфире France 5, Аль-Хелайфи не сдержал слез, говоря о ней.

«Мне тяжело, простите. Мне трудно говорить об этом. Моя мать до самой смерти молилась за нас каждый день. Она была рядом, и я знаю, что она со мной и сейчас.

Она действительно мечтала, чтобы мы выиграли Лигу чемпионов. Мне тяжело, потому что победа в Лиге чемпионов была ее мечтой. Она молилась каждую ночь, каждый день. Она смотрела все матчи по телевизору», – сказал Аль-Хелайфи.