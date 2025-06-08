Энрике запрещает «ПСЖ» покупать игроков 27-28 лет и старше, рассказал Аль-Хелайфи: «Ему нравятся 21-22-летние, которые много бегают, работают на команду»

Луис Энрике запретил «ПСЖ» покупать игроков, которым 27-28 лет и больше.

«Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодежь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду.

Как мы работаем? Луиш Кампуш должен представить игрока тренеру. Тренер должен изучить, как он играет, его ценность, другие аспекты. Должно быть согласие – согласие между всеми, хотя у каждого своя роль. Все, что касается скаутинга, – это Луис Энрике должен одобрить игрока. Он должен быть уверен, что игрок вписывается в его будущий проект. Затем и мы, руководство, тоже даем свое одобрение», – сказал президент «ПСЖ » Нассер Аль-Хелайфи в интервью телеканалу Al-Kass.