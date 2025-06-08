  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике запрещает «ПСЖ» покупать игроков 27-28 лет и старше, рассказал Аль-Хелайфи: «Ему нравятся 21-22-летние, которые много бегают, работают на команду»
35

Энрике запрещает «ПСЖ» покупать игроков 27-28 лет и старше, рассказал Аль-Хелайфи: «Ему нравятся 21-22-летние, которые много бегают, работают на команду»

Луис Энрике запретил «ПСЖ» покупать игроков, которым 27-28 лет и больше.

«Он лучший тренер в плане развития молодых игроков. Он любит молодежь. Например, приобрести игрока в возрасте 28 или 27 лет для него невозможно, запрещено, он этого категорически не хочет. Ему нравятся все футболисты, которым 21-22 года.

Вы заметили, каких игроков мы приобретали в последнее время? Самому старшему 23 или 24 года, не больше. Луис Энрике ценит боевой дух, ему нравятся игроки, которые выкладываются на поле, много бегают, работают на команду.

Как мы работаем? Луиш Кампуш должен представить игрока тренеру. Тренер должен изучить, как он играет, его ценность, другие аспекты. Должно быть согласие – согласие между всеми, хотя у каждого своя роль. Все, что касается скаутинга, – это Луис Энрике должен одобрить игрока. Он должен быть уверен, что игрок вписывается в его будущий проект. Затем и мы, руководство, тоже даем свое одобрение», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи в интервью телеканалу Al-Kass. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14160 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
logoЛуис Энрике
logoНассер Аль-Хелайфи
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нассер Аль-Хелайфи: «Никто не верил, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ. Клуб стал предметом гордости для Франции и Катара»
228 июня, 14:41
Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «В Ла Лиге забивать проще, чем в Лиге 1. В АПЛ нас называли «лигой фермеров», а мы обыграли в ЛЧ «Ман Сити», «Ливерпуль», «Виллу» и «Арсенал»
1738 июня, 09:35
Главные новости
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
56 минут назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
2386 минут назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
418 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
9 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
2816 минут назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3026 минут назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
238 минут назад
ЦСКА не рассматривает назначение Черчесова (Иван Карпов)
2243 минуты назад
«МЮ» и Аморим хотят подписать более сильного вратаря, чем Онана, и интересуются Доннаруммой. Итальянец заявил, что его приоритет – остаться в «ПСЖ»
1547 минут назад
Испания не взяла Эрмосо на Евро-2025. Дженнифер попала в скандал с главой федерации Рубиалесом после победы на ЧМ в 2023-м
656 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
127 минут назад
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
1047 минут назад
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
2сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
2сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
8сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53
Совладелец «Интер Майами» о Месси: «Хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я настроен оптимистично, мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома»
2сегодня, 14:46