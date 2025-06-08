Нассер Аль-Хелайфи: «Никто не верил, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ. Клуб стал предметом гордости для Франции и Катара»

Нассер Аль-Хелайфи считает, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов вопреки ожиданиям.

«Никто не думал, что мы выиграем трофей. Мы приближались к победе в Лиге чемпионов шаг за шагом. Матч на «Энфилде » придал нам уверенности.

Перед матчем с «Арсеналом » Луис Энрике сказал мне, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я был в восторге от каждого гола в финале, я с трудом мог поверить, что мы обыграли «Интер » со счетом 5:0.

Этот клуб стал предметом всеобъемлющей гордости для Катара и Франции. После этого невероятного достижения клуб стал прибыльным», – сказал президент «ПСЖ».