Нассер Аль-Хелайфи: «Никто не верил, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ. Клуб стал предметом гордости для Франции и Катара»
Нассер Аль-Хелайфи считает, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов вопреки ожиданиям.
«Никто не думал, что мы выиграем трофей. Мы приближались к победе в Лиге чемпионов шаг за шагом. Матч на «Энфилде» придал нам уверенности.
Перед матчем с «Арсеналом» Луис Энрике сказал мне, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я был в восторге от каждого гола в финале, я с трудом мог поверить, что мы обыграли «Интер» со счетом 5:0.
Этот клуб стал предметом всеобъемлющей гордости для Катара и Франции. После этого невероятного достижения клуб стал прибыльным», – сказал президент «ПСЖ».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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