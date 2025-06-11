Фанаты освистали Англию, проигравшую Сенегалу 1:3 в Ноттингеме. Были призывы уволить Тухеля
Болельщики выразили недовольство игрой сборной Англии.
Команда Томаса Тухеля потерпела поражение от Сенегала (1:3) в товарищеском матче, состоявшемся в Ноттингеме. Англичане впервые в истории проиграли африканской сборной.
The Telegraph сообщает, что после третьего гола сенегальцев в ворота хозяев фанаты начали свистеть и покидать свои места.
Корреспондент BBC Сами Мокбел отметил, что один из болельщиков, находившихся рядом с ложей для прессы, кричал «Позор!», а другой призывал отправить Тухеля в отставку.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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