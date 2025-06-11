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  • Тренер вратарей «Краснодара»: «Латышонка подбешивало, что Сафонов был первым. Нездоровые амбиции стали перевешивать. В «Зените» закалился, помудрел»
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Тренер вратарей «Краснодара»: «Латышонка подбешивало, что Сафонов был первым. Нездоровые амбиции стали перевешивать. В «Зените» закалился, помудрел»

Тренер вратарей «Краснодара» оценил конкуренцию Евгения Латышонка с Матвеем Сафоновым.

Латышонок выступал в системе «быков» с 2016 по 2019 год, ныне он вратарь «Зенита».

— В каждом интервью Латышонка сквозит обида на «Краснодар». Цитирую: «На меня там не рассчитывали. Я был как манекен — приезжал потренироваться. То с основой, то со второй командой, то с третьей...»

— Тренеры делали ставку на других вратарей. В основе — на Сафонова, в «двойке» — на Адамова. Мне кажется, оба тогда были сильнее Жеки.

— Он уверяет, что смотрелся не хуже.

— Между «не хуже» и «лучше» разница есть?

— Безусловно.

— Вот вам и ответ. Тренер-то себе не враг. Тот же Сафонов был первым всегда и везде. Жеку это подбешивало, злился, что не играет. В какой-то момент нездоровые амбиции стали перевешивать.

— В чем выражалось?

— Если перед игрой выходишь готовить вратаря и у вас вспыхивает конфликт... Это недопустимо! Кончилось тем, что в 2019-м Жека поехал в «Балтику».

— Сафонов и Латышонок были не партнерами, которые помогают друг другу, а непримиримыми конкурентами?

— Да. Жека еще и малообщительный. А со Стасом [Агкацевым] у Матвея сразу возникла химия, подружились. Во вратарской бригаде должен быть хороший микроклимат. Без негатива. Тогда всем комфортно, трудности переносятся легче. Сегодня ты первый номер и я тебе помогаю. Завтра — наоборот.

— Знаете, что после ухода из «Краснодара» Латышонок работал с тренером по ментальной подготовке?

— Слышал. Но не в курсе подробностей. У Жеки раньше какая проблема была? Перенастрой. Если Сафонов умел в играх проявить мастерство, то Латышонок выходил как на самый важный матч в жизни. Это мешало. Ошибался, терял уверенность... Наверное, с годами научился подводить себя к игре — отсюда и результат.

— И теперь уже Адамов в Петербурге под ним сидит.

— У каждого своя дорога. Раз Латышонок в «Балтике» дорос до РПЛ, а сейчас в «Зените» безоговорочно первый номер, значит, надо было пройти этот путь. Закалился. Повзрослел, помудрел. Думаю, и обид не осталось. Мы виделись после Суперкубка, переговорили накоротке, обнялись. А когда чемпионат выиграли, Жека написал мне, поздравил, — сказал Михаил Савченко.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Латышонок
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Агкацев
logoЗенит
logoКраснодар
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