Латышонок из-за травмы не сыграет с Нигерией и Беларусью. Митрюшкин впервые вызван в сборную России
Евгений Латышонок не сыграет за сборную России, его заменит Антон Митрюшкин.
Голкипер «Зенита» ранее попал в состав национальной команды страны на BetBoom товарищеские матчи со сборными Нигерии и Беларуси, которые состоятся 6 и 10 июня.
Однако Латышонок не сможет сыграть из-за травмы. Вместо него тренерский штаб вызвал вратаря московского «Локомотива» Антона Митрюшкина. Тренировки сборной России начнутся 31 мая на базе в Новогорске.
«Во время заключительного матча Мир РПЛ Евгений Латышонок получил мышечную травму. Нами было принято решение не рисковать здоровьем футболиста. Желаем Евгению скорейшего восстановления!» – сообщил главный врач сборной Владимир Хайтин.
Для Митрюшкина это дебютный вызов в сборную России. Антон – чемпион Европы среди юношей до 17 лет и серебряный призер юношеского чемпионата Европы до 19 лет.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
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