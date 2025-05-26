Латышонок из-за травмы не сыграет с Нигерией и Беларусью. Митрюшкин впервые вызван в сборную России

Евгений Латышонок не сыграет за сборную России, его заменит Антон Митрюшкин.

Голкипер «Зенита » ранее попал в состав национальной команды страны на BetBoom товарищеские матчи со сборными Нигерии и Беларуси, которые состоятся 6 и 10 июня.

Однако Латышонок не сможет сыграть из-за травмы. Вместо него тренерский штаб вызвал вратаря московского «Локомотива » Антона Митрюшкина . Тренировки сборной России начнутся 31 мая на базе в Новогорске.

«Во время заключительного матча Мир РПЛ Евгений Латышонок получил мышечную травму. Нами было принято решение не рисковать здоровьем футболиста. Желаем Евгению скорейшего восстановления!» – сообщил главный врач сборной Владимир Хайтин.

Для Митрюшкина это дебютный вызов в сборную России. Антон – чемпион Европы среди юношей до 17 лет и серебряный призер юношеского чемпионата Европы до 19 лет.