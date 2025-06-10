Личка ведет активные переговоры с ЦСКА. Клуб и тренер близки к соглашению (Metaratings)
Марцел Личка может сменить Марко Николича в ЦСКА.
По информации Metaratings, бывший главный тренер «Динамо» ведет активные переговоры с красно-синими. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.
Личка покинул пост главного тренера «Динамо» в мае. Ранее сообщалось, что в приглашении чешского специалиста также заинтересован «Пари НН».
ЦСКА в минувшем сезоне стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 3-е место в таблице Мир РПЛ.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18817 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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