Личка ведет активные переговоры с ЦСКА. Клуб и тренер близки к соглашению (Metaratings)

Марцел Личка может сменить Марко Николича в ЦСКА.

По информации Metaratings, бывший главный тренер «Динамо» ведет активные переговоры с красно-синими. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

Личка покинул пост главного тренера «Динамо » в мае. Ранее сообщалось , что в приглашении чешского специалиста также заинтересован «Пари НН».

ЦСКА в минувшем сезоне стал обладателем Фонбет Кубка России и занял 3-е место в таблице Мир РПЛ .