Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
– Как оценишь два года работы под руководством Лички, что самое основное ты при нем получил?
– Самое главное, что он мне дал, – ментальность, уверенность. Он говорил, что у меня не получается в больших матчах, и вот весной началось становление, над чем мы работали два года, начало получаться. Хорошо играл, забивал, отдавал.
– При этом есть мнение, что Марцел был довольно мягким тренером, которому сложно зарядить команду. Что скажешь?
– Не сказал бы, что он мягкий. Когда надо было, мог и с тренировки выгнать, наорать, крикнуть. Как человек он с европейским менталитетом, спокойный, но это не распространялось на работу.
– Действительно доходило до того, что Марцел выгонял кого‑то с тренировок?
– Да, он сам рассказывал о таких случаях. Были моменты, когда заканчивал тренировку раньше времени, если команда плохо тренировалась, – сказал нападающий «Динамо».