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Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»

Ярослав Гладышев рассказал о поведении Марцела Лички на тренировках «Динамо».

– Как оценишь два года работы под руководством Лички, что самое основное ты при нем получил?

– Самое главное, что он мне дал, – ментальность, уверенность. Он говорил, что у меня не получается в больших матчах, и вот весной началось становление, над чем мы работали два года, начало получаться. Хорошо играл, забивал, отдавал.

– При этом есть мнение, что Марцел был довольно мягким тренером, которому сложно зарядить команду. Что скажешь?

– Не сказал бы, что он мягкий. Когда надо было, мог и с тренировки выгнать, наорать, крикнуть. Как человек он с европейским менталитетом, спокойный, но это не распространялось на работу.

– Действительно доходило до того, что Марцел выгонял кого‑то с тренировок?

– Да, он сам рассказывал о таких случаях. Были моменты, когда заканчивал тренировку раньше времени, если команда плохо тренировалась, – сказал нападающий «Динамо».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЯрослав Гладышев
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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