Дин Хейсен: «Реал» – клуб моей жизни. Я перешел в лучшую команду мира и готов отдать все силы – вместе мы выиграем много трофеев, надеюсь»

Дин Хейсен назвал «Реал» клубом своей жизни.

Сегодня защитник был презентован в качестве игрока мадридского клуба. Хейсен будет играть за «Реал» под 24-м номером .

«Благодарю президента [Флорентино Переса ]. Я хотел быть здесь с первого дня. С тех пор, как «Реал Мадрид » позвал меня, я даже не смотрел в сторону других клубов. Я благодарю свою семью за все – от ежедневных поездок на тренировки до переездов вместе со мной. И спасибо моим братьям и сестрам.

Я перешел в лучший клуб мира и готов отдать все свои силы. Со смирением, надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев вместе. «Реал» – клуб моей жизни. Большое спасибо. Вперед, «Мадрид», – сказал Хейсен .