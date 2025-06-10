Дин Хейсен: «Реал» – клуб моей жизни. Я перешел в лучшую команду мира и готов отдать все силы – вместе мы выиграем много трофеев, надеюсь»
Дин Хейсен назвал «Реал» клубом своей жизни.
Сегодня защитник был презентован в качестве игрока мадридского клуба. Хейсен будет играть за «Реал» под 24-м номером.
«Благодарю президента [Флорентино Переса]. Я хотел быть здесь с первого дня. С тех пор, как «Реал Мадрид» позвал меня, я даже не смотрел в сторону других клубов. Я благодарю свою семью за все – от ежедневных поездок на тренировки до переездов вместе со мной. И спасибо моим братьям и сестрам.
Я перешел в лучший клуб мира и готов отдать все свои силы. Со смирением, надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев вместе. «Реал» – клуб моей жизни. Большое спасибо. Вперед, «Мадрид», – сказал Хейсен.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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