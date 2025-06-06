Хейсен о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории. Сыграть против него – мечта. Посмотрим, смогу ли я его остановить»
Дин Хейсен назвал Криштиану Роналду одним из лучших игроков в истории.
Сборная Испании обыграла команду Франции (5:4) в полуфинальном матче Лиги наций.
В финале турнира Испания встретится со сборной Португалии, которая победила Германию (2:1) в игре 1/2 финала.
«Криштиану – один из лучших в истории. Сыграть против него – это мечта. Посмотрим, смогу ли я его остановить», – сказал защитник сборной Испании Дин Хейсен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Partidazo de COPE
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