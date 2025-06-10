Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
Ярослав Гладышев стал автором одиннадцатого хет-трика в истории сборной России.
Нападающий трижды поразил ворота сборной Беларуси в BetBoom товарищеском матче в Минске (3:0, перерыв).
Ранее три или более мяча в составе национальной команды забивали Александр Бородюк в 1994-м (3 гола), Олег Саленко в 1994-м (5 голов), Владимир Бесчастных в 2001-м (3 гола), Дмитрий Булыкин в 2003-м (3 гола), Дмитрий Сычев в 2004-м (3 гола), Александр Кержаков в 2007-м (3 гола), Роман Павлюченко в 2011-м (3 гола), Артем Дзюба в 2015-м и 2019-м (по 4 гола) и Максим Глушенков в 2025-м (3 гола).
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18842 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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