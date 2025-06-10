Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
В 2025 году у игроков сборной России уже два хет-трика.
Сегодня тремя голами в ворота сборной Беларуси отметился форвард Ярослав Гладышев. В марте в игре с Замбией трижды отличился Максим Глушенков.
До этого года хет-триков не было с 2019-го: тогда Артем Дзюба оформил покер в матче с Сан-Марино.
Всего в истории сборной России зафиксировано одиннадцать хет-триков.
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Опубликовал: Александр Суряев
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