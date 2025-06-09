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Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Салах – 4-й, Мбаппе – 5-й, Витинья – 6-й, Хвича – 9-й, Винисиус – 17-й

Усман Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Рафинья входят в топ-3. 

Весь топ-20 выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5. Килиан Мбаппе («Реал»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

8. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

11. Педри («Барселона»);

12. Харри Кейн («Бавария»);

13. Роберт Левандовски («Барселона»);

14. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

15. Жоау Невеш («ПСЖ»);

16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

17. Винисиус Жуниор («Реал»);

18. Джуд Беллингем («Реал»);

19. Брэдли Барколя («ПСЖ»);

20. Деклан Райс («Арсенал»). 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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