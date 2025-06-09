Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Салах – 4-й, Мбаппе – 5-й, Витинья – 6-й, Хвича – 9-й, Винисиус – 17-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Вингер «ПСЖ» по-прежнему занимает первую строчку, Ламин Ямаль и Рафинья входят в топ-3.
Весь топ-20 выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья Диас («Барселона»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Килиан Мбаппе («Реал»);
6. Витинья («ПСЖ»);
7. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
8. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
11. Педри («Барселона»);
12. Харри Кейн («Бавария»);
13. Роберт Левандовски («Барселона»);
14. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
15. Жоау Невеш («ПСЖ»);
16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
17. Винисиус Жуниор («Реал»);
18. Джуд Беллингем («Реал»);
19. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
20. Деклан Райс («Арсенал»).