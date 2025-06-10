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Ямаль, Педри и Родригес – самые подорожавшие игроки Ла Лиги, цена выросла на 20 млн евро. Антони прибавил 15 млн, Мбаппе, Альварес, Рафинья – 10 млн (Transfermarkt)

Ямаль вошел в число самых подорожавших игроков Ла Лиги по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости 17-летний вингер «Барселоны» подорожал на 20 млн евро и теперь оценивается в 200 млн евро, став самым дорогим футболистом мира.

Он делит первую строчку по приросту стоимости с Педри и Хесусом Родригесом

Первая десятка самых подорожавших игроков Ла Лиги выглядит так:

1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 20 млн евро (до 200 млн);

2. Педри, «Барселона» – 20 млн (до 140 млн);

3. Хесус Родригес, «Бетис» – 20 млн (30 млн);

4. Антони, «Бетис» – 15 млн (до 35 млн);

5. Ферран Торрес, «Барселона» – 12 млн (до 40 млн);

6. Килиан Мбаппе, «Реал» – 10 млн (до 180 млн);

7. Хулиан Альварес, «Атлетико» – 10 млн (до 100 млн);

8. Рафинья, «Барселона» – 10 млн (до 90 млн);

9. Пау Кубарси, «Барселона» – 10 млн (до 80 млн);

10. Рауль Асенсио, «Реал» – 10 млн (до 40 млн). 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoБарселона
logoАнтони
рейтинги
logoПедри
logoРафинья Диас
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoПау Кубарси
logoЛа Лига
logoХесус Родригес Карабальо
logoКилиан Мбаппе
logoРауль Асенсио
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoЛамин Ямаль
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