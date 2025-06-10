Ямаль, Педри и Родригес – самые подорожавшие игроки Ла Лиги, цена выросла на 20 млн евро. Антони прибавил 15 млн, Мбаппе, Альварес, Рафинья – 10 млн (Transfermarkt)
После обновления трансферной стоимости 17-летний вингер «Барселоны» подорожал на 20 млн евро и теперь оценивается в 200 млн евро, став самым дорогим футболистом мира.
Он делит первую строчку по приросту стоимости с Педри и Хесусом Родригесом.
Первая десятка самых подорожавших игроков Ла Лиги выглядит так:
1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 20 млн евро (до 200 млн);
2. Педри, «Барселона» – 20 млн (до 140 млн);
3. Хесус Родригес, «Бетис» – 20 млн (30 млн);
4. Антони, «Бетис» – 15 млн (до 35 млн);
5. Ферран Торрес, «Барселона» – 12 млн (до 40 млн);
6. Килиан Мбаппе, «Реал» – 10 млн (до 180 млн);
7. Хулиан Альварес, «Атлетико» – 10 млн (до 100 млн);
8. Рафинья, «Барселона» – 10 млн (до 90 млн);
9. Пау Кубарси, «Барселона» – 10 млн (до 80 млн);
10. Рауль Асенсио, «Реал» – 10 млн (до 40 млн).