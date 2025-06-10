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  • Левандовски о реакции игроков сборной Польши на его конфликт с тренером: «Я говорил с несколькими ребятами. Они были в шоке. Было приятно, что они позвонили мне»
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Левандовски о реакции игроков сборной Польши на его конфликт с тренером: «Я говорил с несколькими ребятами. Они были в шоке. Было приятно, что они позвонили мне»

Роберт Левандовски рассказал о реакции партнеров по сборной Польши на конфликт.

Ранее стало известно, что форвард «Барселоны» был лишен капитанской повязки и после этого принял решение больше не играть за национальную команду до смены тренера.

Сообщалось, что игроки польской сборной праздновали лишение Левандовского капитанства.

– Появились публикации, что команда с пониманием отнеслась к решению лишить вас повязки. А некоторые игроки даже встретили это с одобрением. Что вы можете сказать?

– Вчера я говорил с несколькими ребятами из команды. Они сразу же позвонили мне. Они были в шоке. И спросили, изменю ли я свое решение. Они даже сказали, что, может быть, я стану смотреть на ситуацию иначе, когда посплю. Им было грустно. Было приятно, что они сделали такой жест.

– Не чувствовали ли вы, что в раздевалке возникли какие-то проблемы и что некоторым игрокам не нравилось ваше поведение?

– Нет. Конечно, в команде 25 человек. Давайте не будем обманывать себя – не бывает такого, чтобы все были близкими друзьями.

Но я никогда не чувствовал, что есть проблема с тем, что я открыто говорю то, что думаю. Сейчас будет много домыслов и догадок, разных теорий. Этого следовало ожидать, – сказал Левандовски

Левандовски отказался от сборной из-за капитанской повязки. Тренер Польши рассказал свою версию событий

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: SportoweFakty
logoРоберт Левандовски
logoМихал Пробеж
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Польши по футболу
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