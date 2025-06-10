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Кирилл Глебов о ЦСКА: «Можем спокойно взять чемпионство, если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне. Есть ощущение, что команда на это способна»

Кирилл Глебов верит в чемпионские перспективы ЦСКА.

В минувшем сезоне армейцы заняли 3-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России. 

«Мы всегда в начале каждого сезона верим в чемпионство, просто сейчас сложилась такая ситуация, что мы поверили в свои силы. Если в начале сезона это было целью, потому что для ЦСКА нет других мест, то весной мы начали понимать, что способны на это.

Весной мы первые по набранным очкам, поэтому если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, то можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен», – сказал вингер московского клуба. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18800 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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