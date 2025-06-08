Мостовой об уходе Николича из ЦСКА: «Команда не уходит, у армейцев хороший состав. Сейчас любой захочет прийти туда. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника тренера»

Александр Мостовой высказался о кадровых перестановках в ЦСКА.

Сообщалось, что Марко Николич покинет пост главного тренера армейцев и перейдет в АЕК. Команду может возглавить Матиас Альмейда .

«Альмейда – это аргентинец, который играл в середине поля в чемпионате Испании. Я сразу вспомнил о нем, но не особо много могу рассказать про него, потому что не следил за его тренерской карьерой.

Честно говоря, тут бесполезно что-либо говорить, потому что надо понять, как все происходит. После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз – и уезжает. С другой стороны, мы не знаем всех нюансов – вдруг что-то случилось. Николича нельзя осуждать.

В любом случае команда не уходит – у ЦСКА хороший состав. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера», – смеясь сказал бывший полузащитник сборной России.

ЦСКА о Николиче на фоне интереса АЕК: «Готовим совместную коммуникацию. У Марко прекрасные отношения со всем руководством. Просим с уважением отнестись к решению тренера»