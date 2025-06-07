Сафонов не сыграет с Беларусью, сообщил Кафанов: «9 числа он должен быть в расположении «ПСЖ», поэтому не поедет в Минск. Ему нужен отдых после тяжелого сезона»
Матвей Сафонов не сыграет с Беларусью.
BetBoom товарищеский матч сборных России и Беларуси состоится 10 июня в Минске.
«Сафонов 9 числа должен быть в расположении клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Беларусью. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжелого сезона. Пусть отдохнет хотя бы три дня.
Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством», – сказал тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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