Карпин о вратарях сборной России: «С Беларусью сыграет Лунев. Сафонов с Нигерией сделал один сэйв и один привоз – в ноль вышел. Матвей не считает себя первым номером, а я считаю»

Валерий Карпин сказал, что в матче с Беларусью в воротах сыграет Андрей Лунев.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Беларуси состоится в Минске во вторник.

– Почему решили отпустить Матвея Сафонова из сборной? Как оцените его игру на сборе?

– Он не играл бы сегодня, это было запланировано. У нас есть два других вратаря. Будет играть Лунев . Не было смысла везти тренироваться Сафонова. Он не был в России долго, хотел увидеться, сейчас он сразу поедет на клубный чемпионат мира, у него совсем нет паузы.

Оцениваю его игру в матче с Нигерией хорошо, сделал один сэйв и один привоз. В ноль вышел. Матвей правильно отказался от приза лучшему игроку, не знаю, кто его давал за один сэйв. Не очень понимаю, но хорошо, что Матвей сам все понимает.

– Будете вызывать его чаще?

– Куда чаще, мы его и так всегда вызываем. Теперь преград никаких нет, куда он денется, будет приезжать.

– Он номер один?

– Он не считает себя таким, а я считаю, – сказал главный тренер сборной России.