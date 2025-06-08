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Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

«В первом тайме Матвей совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Удар был очень сильным и наносился с близкого расстояния. Во втором тайме спас команду, накрыв мяч в ногах нападающего на линии вратарской.

В моменте с пропущенным голом ошибка объяснима, потому что в клубе, где он играет, начало атаки строится по-другому. Такая игра связана с определенным риском, и Матвею было очень сложно перестроиться за такой короткий период. Те два дня, что были у нас с вратарями на подготовку к матчу, были посвящены именно такой игровой ситуации. Просто не хватило времени почувствовать, в какой ситуации можно отдавать мяч в центральную зону, а в какой – нельзя.

Матвею сказал большое спасибо за хорошую работу. Моменты, в которых он выручил команду, и то, что мы увидели в тренировочном процессе при завершении атаки, показали, что [в «ПСЖ»] он стал сильнее.

Также пожелал найти время на отдых после клубного чемпионата мира, если будет такая возможность, потому что прошедший сезон забрал у него много сил, его голове нужен отдых», – сказал тренер вратарей сборной России.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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