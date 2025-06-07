Газзаев о Сафонове против Нигерии: «Футбола без ошибок не бывает, это не говорит об уровне. Матвей несколько раз спас команду»
Валерий Газзаев оценил игру Матвея Сафонов в матче с Нигерией (1:1).
Во втором тайме BetBoom товарищеского матча с Нигерией голкипер сборной России потерял мяч, сделав неточную передачу, и пропустил гол.
Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ».
«Футбола без ошибок не бывает. К тому же Матвей несколько раз спас команду. Думаю, эта ошибка не говорит о его уровне. И хочу еще раз поздравить его с победой в Лиге чемпионов», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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