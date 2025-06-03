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Левандовски о том, кто мог бы заменить его в «Барсе»: «Непростая задача. Не так много игроков, способных забивать более 40 голов за сезон из года в год»

Роберт Левандовски высказался о том, кто мог бы заменить его в «Барселоне».

В минувшем сезоне 36-летний польский нападающий забил 42 мяча в 52 играх за каталонский клуб во всех турнирах. 

– Исходя из ваших футбольных предпочтений, кто мог бы заменить вас в «Барселоне», если вы решите уйти?

– Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью. Также есть вопрос денег. 

– Допустим, деньги не проблема, и вы можете подписать любого игрока без ограничений.

– Не так много игроков, способных из года в год  быть в лучшей форме и забивать более 40 голов за сезон – на более длинном отрезке, чем 2-3 года.

Я думаю, что и в целом результативность немного снизилась, в прошлом сезоне это было заметно. Сейчас нелегко найти игрока, который может...

– Вы задали такую ​​высокую планку, что ее трудно превзойти...

– Это нелегко. Поэтому я и говорю об игроке, который не просто выстрелил в одном или двух сезонах, а показал этот уровень на протяжении трех, четырех, пяти лет. 

– То есть, пока ни Холанд, ни Дьокереш...

– В конечном итоге нужно найти идеальное решение для клуба, тренера и системы игры. Найти нападающего, способного много забивать, в наше время непросто, – сказал Левандовски

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
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