Левандовски о вылете от «Интера» из ЛЧ: «Барселона» была лучше как команда, но чего-то не хватало. Если бы мы выиграли первый матч, вышли бы в финал»

Роберт Левандовски хотел бы выиграть Лигу чемпионов еще раз.

«Было бы здорово, конечно. Мы видели, например, игру с «Интером ». Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч, то отправились бы в Мюнхен [на финал].

Однако в итоге мы проиграли, пропустив два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда, но чего-то не хватало.

Победа в Лиге чемпионов – цель для каждого футболиста. Если нам повезет, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу. Однако сейчас рано это обсуждать», – сказал форвард «Барселоны».

Первая полуфинальная игра между «Интером» и «Барселоной» завершилась вничью (3:3), ответная – со счетом 4:3 в пользу миланцев.

Напомним, Роберт выигрывал ЛЧ в составе «Баварии» в сезоне-2019/20. Тогда клуб сделал требл.