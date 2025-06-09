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Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»

Владимир Слишкович отметил, что «Оренбург» стал слабее в сезоне-2024/25.

– Давайте посмотрим на факты. В прошлом сезоне «Оренбург» всего на одно очко опередил «Пари НН» и «Урал», которые попали в стыки. В последнем туре «Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), когда «Спартаку» уже ничего не было нужно. Я это знаю – тогда я работал в «Спартаке». 

После прошлого сезона из «Оренбурга» ушли Полуяхтов, Сиваков, Гойкович, Гогличидзе, Вера, Воробьев. К сожалению, очень серьезную травму в начале этого сезона получил Флорентин. Состав «Оренбурга» не стал лучше после прошлого сезона, который был очень тяжелым.

Мне жаль, что ушел Гойкович. Это игрок, который хорошо подходит под футбол РПЛ, где много игры верхом. Сиваков и Полуяхтов – лидеры раздевалки.

– Но ни один из них не был игроком старта во второй части прошлого сезона. Тогда в центре обороны играли Матиас Перес и Данила Хотулев.

– Где Перес сейчас?

– Ушел из «Оренбурга» в середине сезона. 

– Браво.

– Почему вы не были против его ухода?

– Он очень многое отдал «Оренбургу». У Переса была возможность и раньше покинуть клуб, но его не отпускали. Мы видели, что ему нужны перемены, психологически Матиасу было непросто. Если игроку станет лучше, а клуб может заработать на его продаже, почему бы не отпустить футболиста? Может, это был последний шанс для «Оренбурга» выгодно продать Переса. 

И давай еще раз вспомним тех, кто играл с Пересом раньше. Гойкович давал два-три гола со стандартов за сезон. Полуяхтов и Сиваков контролировали раздевалку. В начале этого сезона в «Оренбурге» российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось. 

У нынешнего состава «Оренбурга» есть потенциал, но для его реализации нужно два-три года. А РПЛ спрашивает сейчас, – сказал главный тренер «Оренбурга» в интервью Спортсу’’.

Интервью Владимира Слишковича: почему «Оренбург» вылетел из РПЛ

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoОренбург
logoВладимир Слишкович
logoСпортс
logoРенато Гойкович
logoДанила Хотулев
logoЛео Гогличидзе
logoМатиас Перес II
logoВладимир Полуяхтов
logoМихаил Сиваков
logoЛукас Вера I
logoпремьер-лига Россия
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