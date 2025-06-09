Слишкович об уходе из «Спартака»: «Ненормально, когда человек помогал другому тренеру, исполнял обязанности главного и остался в новом штабе. Станковичу было бы некомфортно»

Владимир Слишкович объяснил, почему не стал оставаться в «Спартаке».

– Став и.о. главного тренера «Спартака», вы говорили, что вам было бы интересно помогать и будущему тренеру. Сезон закончился – и вы сразу ушли. Почему?

– Ненормально, когда человек, два года помогавший одному тренеру, а затем еще и исполнявший обязанности главного, остается в новом штабе. Думаю, Станковичу было бы некомфортно. А как было бы мне, – неважно.

Я знаю, что профессионально выполнял бы работу. Но я знаю и «Спартак »: после двух поражений кричали бы, что я должен заменить Станковича. Я могу быть лучшим человеком на планете, но кто-то бы все равно сомневался в моей искренности. Мне это не нужно.

– Вы не могли помочь Станковичу?

– Если ему требуется мое мнение по какому-то игроку, мы можем встретиться или созвониться – и я расскажу честное мнение. Это все, чем я могу ему помочь.

– Такого разговора не было?

– Мы встречались, и он думал, что я остаюсь. Это был обычный разговор: «Ты как?», «Какая у нас база?» Скорее человеческое общение, а не профессиональное, – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в интервью Спортсу ’’.

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