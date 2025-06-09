Слишкович о переходе Веры в «Химки»: «Оренбург» выступил Дедом Морозом, просто подарил одного из лучших игроков. Мы не покупали игрока за 5 млн, если у нас не было таких денег»

Владимир Слишкович назвал ситуацию с переходом Лукаса Веры в «Химки» ненормальной.

– После поражения от «Краснодара» (1:2) и вылета из РПЛ вы сказали, что гордитесь руководством, потому что «Оренбург» играл по правилам. Что это значит?

– Вы вспомните хоть один скандал с участием «Оренбурга» в этом сезоне? Я – нет. У «Оренбурга» отменили три гола – мы не кричали об этом. В матче с «Краснодаром» не поставили пенальти за руку Тормены – мы не кричали об этом.

– Может, нужно было кричать?

– Какой смысл? Ничего уже не изменить. Мы не покупали игрока за пять миллионов, если у нас не было пяти миллионов.

– Намек на Лукаса Веру?

– На все «Химки ».

К сожалению, в случае с Верой «Оренбург» выступил Дедом Морозом, клуб просто подарил одного из лучших игроков. Это ненормально, – сказал главный тренер «Оренбурга» в интервью Спортсу ’’.

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