Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»

Владимир Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Гильермо Абаскаля.

Боснийский специалист работал помощником Абаскаля в «Спартаке » с 2022 по 2024 год.

После увольнения испанца Слишкович остался в клубе и полтора месяца был исполняющим обязанности главного тренера.

– Гильермо Абаскаль говорил, что вы знали о его увольнении, но ничего ему не сказали, а затем были единственным человеком, не пришедшим с ним попрощаться.

– Я провел с Гильермо прекрасных два года. Да, были тяжелые моменты, но они связаны не с нашими отношениями, а с результатом и качеством игры. Я старался защищать его, он об этом отлично знает.

Гильермо вообще все знает. Если он хочет мне что-то сказать, у него есть мой номер.

– Вы не знали заранее об увольнении Абаскаля?

– Нет, – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в интервью Спортсу ’’.

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