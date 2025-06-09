Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
Боснийский специалист работал помощником Абаскаля в «Спартаке» с 2022 по 2024 год.
После увольнения испанца Слишкович остался в клубе и полтора месяца был исполняющим обязанности главного тренера.
– Гильермо Абаскаль говорил, что вы знали о его увольнении, но ничего ему не сказали, а затем были единственным человеком, не пришедшим с ним попрощаться.
– Я провел с Гильермо прекрасных два года. Да, были тяжелые моменты, но они связаны не с нашими отношениями, а с результатом и качеством игры. Я старался защищать его, он об этом отлично знает.
Гильермо вообще все знает. Если он хочет мне что-то сказать, у него есть мой номер.
– Вы не знали заранее об увольнении Абаскаля?
– Нет, – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в интервью Спортсу’’.
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