Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»

Массимо Каррера не надеялся возглавить «Спартак» в 2016 году.

Итальянский специалист пришел в клуб в 2016 году как специалист по работе с защитой.

Спустя три недели после его назначения, «Спартак » проиграл кипрскому клубу АЕК (1:1, 0:1) в квалификации Лиги Европы. Главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев был уволен.

«Гол Тричковски и вылет из Лиги Европы – ужасные воспоминания. Хотелось провалиться сквозь землю. АЕК не был такой великой командой, которую нельзя победить, но в футболе всякое случается.

Честно, я думал, меня уволят вслед за Аленичевым . По крайней мере, поехал в офис с такими мыслями и даже в какой-то степени прощался с клубом. И представить не мог, что получу шанс. Сначала мне просто сказали, что пару недель побуду исполняющим обязанности, пока ищут нового главного тренера.

Поэтому не рисовал себе какое-то большое будущее. Работал и ни о чем не думал. Правда, уже постепенно вводил новые требования. По средам у нас стало две тренировки: утром в зале, а после обеда – на поле.

Я стремился передать философию, которую наработал за игровую карьеру и пока был помощником [Антонио] Конте . Кратко она звучит так: «Надо бегать, ребята, надо много бегать», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью Спортсу’‘.

Массимо Каррера – как он сделал «Спартак» чемпионом. Интервью Чернявскому