Каррера хотел бы снова тренировать «Спартак»: «Никогда не говори никогда. До сих пор переписываюсь с Квинси, Боккетти, Джикией, Самедовым»

Массимо Каррера хотел бы вновь возглавить «Спартак».

Итальянский специалист работал в клубе с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

«До сих пор иногда переписываюсь с Квинси , Боккетти , Джикией , Самедовым . Если вижу в соцсетях, что у кого-то из игроков день рождения, обязательно поздравляю.

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счет чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось.

Но важно не жить только воспоминаниями. То чемпионство в прошлом. Все было восемь лет назад. Конечно, оно навсегда со мной, но надо двигаться дальше и не оглядываться на тот успех.

Хотел бы я снова стать тренером «Спартака »? Да, мне бы хотелось. Я даже себе такого желаю. Никогда не говори никогда», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью Спортсу’‘.

Массимо Каррера – как он сделал «Спартак» чемпионом. Интервью Чернявскому