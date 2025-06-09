Каррера о чемпионстве: «Спартак» расслабился, когда было совсем рядом. Две тарелки полетели в стену – это привело ребят в чувство»
Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.
«Как-то был матч с «Ростовом». Я так сильно ударил о тренерский макет, что разбил свои часы. Это реальные эмоции, которые вырвались, которые проходили через меня, а не театральная постановка.
И эти эмоции возникают, когда ты понимаешь, что у команды есть потенциал, но она не может его реализовать и не пользуется им. Я в такие моменты всегда злюсь – так и разбиваются часы. Кстати, говорят, что они полностью разлетелись, но на самом деле там пострадал только ремешок, который я сразу же починил.
Я бил не только часы. Бывает, команда расслаблена и не заряжена, а ты из-за этого раздражаешься. За четыре тура до конца чемпионство было совсем рядом, «Спартак» играл дома с «Томью». Там уже должно произойти чудо, чтобы мы упустили титул, но теоретически такое могло случиться. И я увидел, как все расслаблены и что ребята не понимают важность матча, ожидая легкую прогулку.
Тогда две тарелки полетели в стену и разбились вдребезги. Это привело ребят в чувство. Квинси забил с пенальти, а мы победили 1:0 и на следующий день официально стали чемпионами», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью Спортсу’‘.
Массимо Каррера – как он сделал «Спартак» чемпионом. Интервью Чернявскому