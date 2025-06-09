Агент Карраскаля об уходе игрока из «Динамо»: «Это слухи. Большая вероятность, что он останется на следующий сезон»
Агент Хорхе Карраскаля прокомментировал возможный уход игрока из «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за 27-летнего хавбека 11+2 млн евро. Бело-голубые готовы отпустить Карраскаля только за 15 млн евро.
«Это просто слухи. Большая вероятность, что он останется в «Динамо» на следующий сезон. На данный момент он продолжит карьеру в московском клубе», – заявил агент игрока Родриго Лопес.
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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