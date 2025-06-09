Роман Терюшков заявил, что в Евросоюзе процветает русофобия.

Ранее появилась информация , что бывший защитник московского «Динамо» Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.

Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило , что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля , несмотря на намерение сделать это.

«Ущемления прав человека в спорте слабо наблюдается, а вот ущемление прав русских цветет буйным цветом. Русофобия выведена на уровень госполитики стран Евросоюза, охота на ведьм – это слабо сказано.

Результатом для них представляется метод устрашения посредством громкого лая на слона. Однако собаки лают – караван идет», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков .

Степашин о ситуации с Дасой: «Дикость полнейшая, неприкрытый нацизм. Прибалтийские государства пытаются обогнать Зеленского в злобе и ненависти к России. Я бы исключил Эстонию из турниров»