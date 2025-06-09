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  • Терюшков о ситуации с Дасой: «Русофобия – на уровне госполитики в Евросоюзе, ущемление прав цветет буйным цветом. Результат для них – устрашение посредством громкого лая на слона»
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Терюшков о ситуации с Дасой: «Русофобия – на уровне госполитики в Евросоюзе, ущемление прав цветет буйным цветом. Результат для них – устрашение посредством громкого лая на слона»

Роман Терюшков заявил, что в Евросоюзе процветает русофобия.

Ранее появилась информация, что бывший защитник московского «Динамо» Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.

Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это.

«Ущемления прав человека в спорте слабо наблюдается, а вот ущемление прав русских цветет буйным цветом. Русофобия выведена на уровень госполитики стран Евросоюза, охота на ведьм – это слабо сказано.

Результатом для них представляется метод устрашения посредством громкого лая на слона. Однако собаки лают – караван идет», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Степашин о ситуации с Дасой: «Дикость полнейшая, неприкрытый нацизм. Прибалтийские государства пытаются обогнать Зеленского в злобе и ненависти к России. Я бы исключил Эстонию из турниров»

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЭли Даса
Политика
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
дискриминация
logoРоман Терюшков
logoсборная Израиля по футболу
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