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Степашин о ситуации с Дасой: «Дикость полнейшая, неприкрытый нацизм. Прибалтийские государства пытаются обогнать Зеленского в злобе и ненависти к России. Я бы исключил Эстонию из турниров»

Сергей Степашин возмущен ситуацией с Эли Дасой.

Вчера появилась информация, что защитник был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это: представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские. 

– Сергей Вадимович, в Эстонии грянул скандал: игрока «Динамо» и сборной Израиля Эли Дасу, который хорошо высказался о России, чуть ли не арестовали, его допрашивала местная полиция. Все возмущены. Как бы вы это прокомментировали?

– Если коротко, я тоже возмущен. Это вообще дикость, конечно, полнейшая. Я бы на месте Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА исключил бы Эстонию из всех спортивных соревнований за такие вещи. Санкции против России вводят, а здесь настоящий нацизм неприкрытый, грубейшее нарушение международного права. Других комментариев у меня просто нет.

Ну, вы обратили внимание, что прибалтийские государства в последнее время пытаются обогнать Зеленского в злобе и ненависти к России, к стране, которая многое сделала при советской власти. Эстонцы при советской власти жили намного лучше, чем жители многих и многих регионов Российской Федерации.

– Это точно. А «Динамо» готовит какую-то ноту протеста? Ведь там были и другие провокации на трибунах.

– Ну, безусловно. Я знаю, что есть реакция Российского футбольного союза. Будем считать, что «Динамо» тоже присоединилось. Потому что я член совета директоров «Динамо» и председатель консультативного совета. Вот будем считать, что Степашин от «Динамо» и высказал свою точку зрения.

– У Дасы, говорят, заканчивается контракт с «Динамо». Что дальше?

– Ну, он уедет к себе домой, будет играть за сборную, я думаю, что не пропадет. Игрок он неплохой, но контракт есть контракт, да, он когда-то заканчивается. Он очень дружелюбный человек, и, действительно, ему понравилось в нашей стране.

Я, кстати, с удовольствием вспоминаю, как много раз на футбол, когда играло «Динамо», приезжала посол Израиля, она болела за Дасу. Кстати, в свое время она жила в Советском Союзе и знает прекрасно русский язык и нашу страну.

– «Динамо» ждут большие изменения. Мы знаем, будет новый тренер. Пишут, что…

– Ну, давайте, когда это произойдет, переговорим, – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
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