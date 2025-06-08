Баннер с фамилией Дасы и пятнами крови вывесили на матче Эстонии и Израиля. Глава ассоциации потребовал от президента ЭФС осудить инцидент (Sport5)

Баннер против Эли Дасы вывесили на матче Эстонии и Израиля.

В пятницу сборная Израиля обыграла Эстонию (3:1) на выезде в матче квалификации ЧМ-2026.

Как сообщает израильский портал Sport5, во время матча болельщики вывесили баннер с выделенной буквой «Д» в фамилии экс-защитника «Динамо » и изображением пятен крови.

Глава Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес обратился к президенту Эстонского футбольного союза Айвару Похлаку с требованием осудить инцидент. Кроме того, руководящий орган израильского футбола пожаловался на баннер делегату матча.

Ранее сообщалось , что Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.