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Тихонов о ситуации с Дасой: «Прибалты всегда были фашистами. Я бы оставил концлагеря после ВОВ и поместил в них тех, кто кинулся на нас. И сегодня мир был бы спокоен. А мы должны жить лучше, чем ОАЭ»

Александр Тихонов отреагировал на новость о допросе Эли Дасы в Эстонии.

Вчера появилась информация, что защитник, покинувший «Динамо», был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это: представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.

«В том, что та сторона так себя творит, есть вина России. Мы всю жизнь кого-то виним и говорим, какие на той стороне нехорошие люди, которых мы освобождали от фашизма. А они ведь все фашисты, вся Европа! В каждом втором немецком танке сидел чех. Против России воевали даже венгры, хотя сейчас Орбан ратует за Россию. Понятно, что ему от России нужны природные ресурсы.

Мы в России и в Беларуси до сих пор находим отголоски Великой Отечественной войны. Если бы я жил после тех событий, то оставил концлагеря и поместил в них тех, кто кинулся на нас. Чтобы они там друг друга уничтожили. И сегодня мир был бы спокоен. Мы до сих пор говорим: «Какие европейцы и американцы плохие».

Я сидел в бомбоубежище в Белграде, когда его бомбили американцы. И они ни у кого не спрашивали разрешение. А прибалты всегда были фашистами. Мы должны жить лучше, чем ОАЭ. Все наши беды – от нерешительности.

Когда я был на Украине, я спрашивал у местных националистов: «За что вы ненавидите Россию»? Они ничего толком не отвечали. Хотя эти же люди сдали всю страну на металлолом. А мы с ними церемонимся.

Как сказал Лукашенко: «Ответ на агрессию должен быть в два раза больше». Если бы мы ахнули по-хорошему, то никаких вопросов ни в спорте, ни в политике не было бы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14185 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЭли Даса
Политика
logoДинамо Москва
logoАлександр Тихонов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Эстонии по футболу
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