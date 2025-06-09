Манише об игре в России: «Смотрю в окно самолета, а на асфальте валяются гайки. Борт был старенький, я переживал»
Манише рассказал, что переживал во время одного из авиаперелетов по России.
Португалец выступал за московское «Динамо» с 2005 по 2006 год.
«Помню, мы играли в гостях, я тогда еще забил. Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький.
Сейчас это звучит как веселая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» – сказал бывший футболист «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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