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Манише об игре в России: «Смотрю в окно самолета, а на асфальте валяются гайки. Борт был старенький, я переживал»

Манише рассказал, что переживал во время одного из авиаперелетов по России.

Португалец выступал за московское «Динамо» с 2005 по 2006 год.

«Помню, мы играли в гостях, я тогда еще забил. Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький.

Сейчас это звучит как веселая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» – сказал бывший футболист «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
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