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Агент Макарова об уходе из «Динамо»: «У нас такой информации нет – надеемся, получит шанс у нового тренера. Денис соответствует уровню клуба и выходит на пик реализации таланта»

Агент Дениса Макарова опроверг слухи об уходе футболиста из «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые не заинтересованы в продлении с 27-летним вингером контракта, рассчитанного до июня 2026 года. Макарова, как утверждается, собирается арендовать вышедшее в РПЛ «Торпедо».

«Не понимаю, кто это пишет и кому это надо. У нас такой информации нет. То, что другие клубы проявляют к Денису интерес, – это нормально. Но у него еще год контракта с клубом.

Сейчас в «Динамо» приходит новый тренер – мы все уже понимаем кто. И мы надеемся, что Денис у него получит шанс проявить себя. Сейчас задача только такая. Конечно, если нам открыто скажут покинуть клуб – все же разное в футболе бывает – будем думать. Мне этот человек дорог: я не просто агент Дена, а почти родственник, его сына крестил.

Да, у футболиста Макарова есть свои плюсы и минусы, но элементарно открываешь статистику – и все становится ясно. За 100 с лишним игр в «Динамо» у него 37 результативных действий! Как для полузащитника – приличная статистика. Особенно с учетом того, что Денис не всегда был железным игроком основы. Поэтому для меня странны эти разговоры: человек умеет создавать и реализовывать моменты, остро играет.

Понятно, что с Личкой у него были свои нюансы – это футбол, ничего страшного. Но в целом, как по мне, он соответствует уровню «Динамо» и может не только конкурировать, но и помогать команде.

В футболе все просто: все плюс-минус одинаковые, но кому-то доверяют, а кому-то нет. У кого-то есть права на ошибку, у кого-то нет. Просто нужно дать ему шанс и поверить. И я уверен, что Денис себя зарекомендует. С 27 лет до 31 года – лучший возраст для футболиста. У него уже и опыт есть, он сформировался как игрок, человек и личность. Я считаю, что именно сейчас он выходит на пик для реализации своего таланта», – сказал футбольный агент Алексей Бобырь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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