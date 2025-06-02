Осипенко будет получать 1,5 млн евро в «Динамо». 31-летний защитник «Ростова» близок к согласованию контракта («Чемпионат»)

Максим Осипенко будет зарабатывать в «Динамо» 1,5 млн евро в год.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 31-летний защитник «Ростова » близок к согласованию контракта с московским клубом.

Стороны продолжают обсуждать бонусную часть соглашения. Ранее появилась информация , что «Динамо » предлагает игроку зарплату в размере 1 млн евро в год.

В прошлом сезоне Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Динамо» близко к трансферу Осипенко из «Ростова» за 1,5 млн евро («Чемпионат»)