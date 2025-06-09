Колыванов об уходе Николича в АЕК: «Поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берет и бросает»
Игорь Колыванов оценил предстоящий уход Марко Николича с поста тренера ЦСКА в АЕК.
«Николич только вроде бы создал команду, а затем берет и уходит. Это некорректно и несимпатично. Одно дело если бы он уехал в клуб из Англии, Испании или Италии, а он укатывает в АЕК, который выступает в Лиге конференций. Это непонятно.
По мне, Николич поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берет и бросает», — сказал экс-форвард сборной России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14230 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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