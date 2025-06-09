Колыванов об уходе Николича в АЕК: «Поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берет и бросает»

Игорь Колыванов оценил предстоящий уход Марко Николича с поста тренера ЦСКА в АЕК.

«Николич только вроде бы создал команду, а затем берет и уходит. Это некорректно и несимпатично. Одно дело если бы он уехал в клуб из Англии, Испании или Италии, а он укатывает в АЕК , который выступает в Лиге конференций. Это непонятно.

По мне, Николич поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берет и бросает», — сказал экс-форвард сборной России.

Николич уходит из ЦСКА в АЕК. Ради семьи и еврокубков