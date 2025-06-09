  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мората о незабитом пенальти: «Я подавлен. Обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу. Поражение послужит уроком»
24

Мората о незабитом пенальти: «Я подавлен. Обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу. Поражение послужит уроком»

Альваро Мората высказался после незабитого пенальти в серии 11-метровых.

Удар форварда сборной Испании с точки в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пен.) парировал вратарь португальцев Диогу Кошта.

«Я благодарен тренеру за доверие. Конечно, я мог лучше исполнить удар, но уже ничего не могу изменить. Я подавлен, пора ехать домой. С этим ничего не поделаешь. Сейчас обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу. 

Но надо смотреть на все взвешенно. Не так давно мы выиграли здесь Евро, а теперь это поражение послужит уроком», – сказал нападающий сборной Испании.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14235 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Испании по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoАльваро Мората
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де ла Фуэнте о поражении в финале Лиги наций: «Португалия была бесподобна. Невозможно все время побеждать, но надо забивать пенальти. В будущем Испанию ждут новые победы»
66вчера, 01:34
Испания проиграла впервые за 20 матчей – Португалии по пенальти в финале Лиги наций
538 июня, 22:11
Лига наций. Испания уступила Португалии в финале, Франция обыграла Германию в матче за 3-е место
16458 июня, 21:52
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
81 минуту назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
44 минуты назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
614 минут назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
25614 минут назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
4616 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
217 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
3824 минуты назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3334 минуты назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
135 минут назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
246 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
2 минуты назадФото
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
1055 минут назад
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
2сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
2сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
8сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53
Совладелец «Интер Майами» о Месси: «Хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я настроен оптимистично, мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома»
2сегодня, 14:46