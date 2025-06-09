Мората о незабитом пенальти: «Я подавлен. Обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу. Поражение послужит уроком»

Альваро Мората высказался после незабитого пенальти в серии 11-метровых.

Удар форварда сборной Испании с точки в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пен.) парировал вратарь португальцев Диогу Кошта.

«Я благодарен тренеру за доверие. Конечно, я мог лучше исполнить удар, но уже ничего не могу изменить. Я подавлен, пора ехать домой. С этим ничего не поделаешь. Сейчас обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу.

Но надо смотреть на все взвешенно. Не так давно мы выиграли здесь Евро, а теперь это поражение послужит уроком», – сказал нападающий сборной Испании .