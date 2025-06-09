Мората о незабитом пенальти: «Я подавлен. Обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу. Поражение послужит уроком»
Альваро Мората высказался после незабитого пенальти в серии 11-метровых.
Удар форварда сборной Испании с точки в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пен.) парировал вратарь португальцев Диогу Кошта.
«Я благодарен тренеру за доверие. Конечно, я мог лучше исполнить удар, но уже ничего не могу изменить. Я подавлен, пора ехать домой. С этим ничего не поделаешь. Сейчас обошлось без слез, но ощущения такие, будто я все-таки плачу.
Но надо смотреть на все взвешенно. Не так давно мы выиграли здесь Евро, а теперь это поражение послужит уроком», – сказал нападающий сборной Испании.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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