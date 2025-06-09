Испания проиграла впервые за 20 матчей – Португалии по пенальти в финале Лиги наций

Сборная Испании проиграла впервые с марта прошлого года.

Команда Луиса де ла Фуэнте уступила Португалии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пенальти).

Прервалась серия без поражений испанцев, насчитывавшая 19 матчей.

В последний раз до этого дня пиренейская команда уступала Колумбии 22 марта 2024 года в товарищеской игре (0:1). С того времени Испания выиграла чемпионат Европы.

В официальных матчах поражений не было с марта 2023-го – тогда в квалификации Евро проиграли Шотландии (0:2).