Де ла Фуэнте о поражении в финале Лиги наций: «Португалия была бесподобна. Невозможно все время побеждать, но надо забивать пенальти. В будущем Испанию ждут новые победы»

Луис де ла Фуэнте оценил поражение от Португалии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 пен.).

«Португальские футболисты говорили, что мы были лучшими, с кем они играли. Могу сказать, что сборная Португалии была бесподобна. Мы хотели владеть инициативой, и если бы не пропустили второй гол, то сейчас могли бы рассуждать с вами совсем о другом.

Обе команды показали высочайший уровень. В футболе нет таких понятий, как «справедливо» и «несправедливо». Надо забивать пенальти. Надо побеждать. Сегодня сборная Португалии предстала великой футбольной командой.

Не могу сказать, чтобы мы как-то плохо играли на мяче. Не могу сказать, что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы – нет.

Мы старались сделать все необходимое для победы. Когда мы забивали, они отыгрывались. Хочу поздравить сборную Португалии, это отличная команда.

Я очень ценю все то, чего мы добились с этой командой, и испытываю гордость за каждый день работы с ней. Уверен, в будущем нас ждут новые победы. Невозможно все время побеждать, но важно бороться за высшие награды. И наша команда всегда к этому готова», – сказал тренер сборной Испании .