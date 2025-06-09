Мендеш – лучший игрок финальной стадии Лиги наций. Защитник Португалии забил Испании и сделал ассист в игре с Германией
Нуну Мендеш признан лучшим игроком финальной стадии Лиги наций-2025.
Также защитник сборной Португалии признан лучшим игроком финального матча с Испанией (2:2, 5:3 по пен.), в котором он забил гол и реализовал удар в серии 11-метровых.
Ранее Мендеш сделал пас на победный гол в полуфинале с Германией (2:1).
В прошедшем розыгрыше Лиги наций 22-летний игрок «ПСЖ» принял участие во всех 10 матчах сборной Португалии, проведя на поле 948 минут – больше, чем любой другой игрок национальной команды. Кроме того, на счету Мендеша больше всего ассистов среди португальцев – шесть.
«Он был невероятен на протяжении всего турнира как в атаке, так и в обороне. Он забил в финале, а также сделал ассист в полуфинале», – говорится в комментарии технических наблюдателей УЕФА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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