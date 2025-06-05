Мендеш о 2:1 с Германией: «Португалия могла забить и больше. У них много классных игроков, но мы отлично справились и отвечали контратаками»
Нуну Мендеш оценил победу над сборной Германии (2:1) в 1/2 финала Лиги наций.
«Мы провели хороший матч, особенно в обороне. Мы знали, что делать в те моменты, когда будет особенно тяжело.
У них много классных игроков, которые хорошо играют на мяче и ищут свободное пространство. Но мы отлично справились и отвечали контратаками. Мы забили два мяча, но могли забить и больше», – сказал защитник сборной Португалии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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